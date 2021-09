Trainer-Zoff: ManUtd-Coach Solskjaer attackiert Jürgen Klopp

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer attackiert seinen Amtskollegen Jürgen Klopp von Ligarivale Liverpool.

Der norwegische Coach beschwert sich darüber, dass sein deutscher Kollege die Unparteiischen mit öffentlichen Aussagen beeinflusst: “Es gab da einen gewissen Manager, der vergangene Saison seine Sorge darüber geäussert hat, dass wir zu viele Elfmeter bekämen”, so der Norweger am Freitag: “Seitdem scheint es schwieriger geworden zu sein, die Entscheidungen zu treffen. Mir fällt da ein sehr grosser Unterschied auf.”

Der Liverpool-Coach sagte im Januar, dass die Red Devils in zweieinhalb Jahren mehr Strafstösse zugesprochen bekommen habe als die Reds während seiner über fünfjährigen Amtszeit. Solskjaer fühlt sich betrogen. So seien dem Team zuletzt beim Ligapokal-Aus gegen West Ham und zuvor auch in der Premier League gegen Tottenham (2:1) zwei klare Elfmeter nicht zugesprochen worden.

psc 24 September, 2021 16:14