Trio will United-Goalie

Sergio Romero sieht seine Zukunft nicht mehr bei Manchester United. Drei Klubs aus der Premier League sollen sich für den argentinischstämmigen Goalie interessieren.

In der vorhergehenden Saison war für Sergio Romero (33) schon kein Vorbeikommen an David de Gea, jetzt kommt auch noch Leihspieler Dean Henderson ins Theatre of Dreams zurück. Für Romero ein guter Grund, das Weite zu suchen. Ihm bieten sich offenbar drei Wechselmöglichkeiten in der Premier League.

Der FC Everton, Aufsteiger Leeds United und der FC Chelsea beschäftigen sich laut “ESPN” mit dem Ersatzgoalie des englischen Rekordmeisters. Und das war noch nicht das Beste! Laut der Meldung würde jeder der Klubs Romero sogar den Nummer-eins-Posten zuschreiben.

Romero kleidet sich seit fünf Jahren im United-Gewand. Oft spielte der ehemalige Nationalspieler zwar nicht. Aber wenn er spielte, dann überzeugte er. In 61 Einsätzen hielt Romero starke 39-mal die Null.

aoe 19 August, 2020 11:05