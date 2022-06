Trotz Einigung mit Lyon: ManUnited grätscht bei Malacia dazwischen

Einen Vertrag bei Olympique Lyon hat Tyrell Malacia laut dem italienischen Transfer-Guru Fabrizio Romano noch nicht einzeichnet – aber er soll sich mit OL bereits komplett einig sein. Allerdings droht den Franzosen nun der Deal zu platzen.

Excl: Manchester United are trying to hijack Tyrell Malacia deal! After full verbal agreement with OL, Man Utd jumped into it before it was signed. 🚨🇳🇱 #MUFC

Talks with Feyenoord to reach an agreement, Dutch sources confirm.

Detail: Malacia has same agents as Frenkie de Jong.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2022