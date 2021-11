United plant Vertragsgespräche mit David de Gea

David de Gea steht bei Manchester United häufig im Mittelpunkt der Diskussionen. Im Vorstand geniesst der Goalie offensichtlich einen hervorragenden Ruf, weshalb demnächst der Dialog wegen einer möglichen Vertragsverlängerung aufgenommen werden soll.

Es scheint so, als könnte sich David de Gea schon bald die Gelegenheit bieten, bei Manchester United einen Rentenvertrag zu unterzeichnen. Wie der Journalist Ekrem Konur berichtet, möchte der englische Rekordmeister die Gespräche bezüglich einer Verlängerung der Zusammenarbeit mit de Gea beginnen.

An dem iberischen Goalie scheiden sich seit Jahren die Geister. In der Vergangenheit gab es oft Begegnungen, in denen de Gea zwischen Genie und Wahnsinn spielte. Seinen Stammplatz hat er bis auf kurze Unterbrechungen trotzdem immer behalten. Auch unter Ole Gunnar Solskjaer ist de Gea gesetzt.

Das aktuelle Beschäftigungsverhältnis ist noch bis 2023 datiert und besitzt eine Option auf eine weitere Saison. De Gea hatte erst im jüngsten Derby gegen Manchester City (0:2) bei einem Gegentreffer keine gute Figur abgegeben.

aoe 13 November, 2021 16:46