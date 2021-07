Manchester United und Ole Gunnar Solskjaer haben ihre 2022 auslaufende Zusammenarbeit vorzeitig verlängert – und das langfristig. Der Norweger hat im Theatre of Dreams einen bis 2024 datierten Vertrag unterzeichnet, der eine Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr beinhaltet. Das teilten die Red Devils offiziell mit.

“Es ist eine aufregende Zeit für Manchester United, wir haben einen Kader mit einer guten Balance aus jungen und erfahrenen Spielern aufgebaut, die hungrig nach Erfolg sind”, nahm Solskjaer Stellung zu seiner Vertagsverlängerung. “Ich kann es kaum erwarten, vor einem vollen Old Trafford aufzulaufen und die Saison zu beginnen.”

Solskjaer hat durch seine elf Spielerjahre längst Legendstatus bei United erreicht. Das Profiteam betreut der 48 Jahre alte Norweger offiziell seit März 2019. Einen Titel holte der englische Rekordmeister seitdem nicht.

— Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021