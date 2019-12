Ein norwegischer Journalist schrieb am Freitagmorgen, dass sich Haaland gleichentags auf den Weg nach Manchester machen würde. Dies hat ManUtd-Coach Ole Gunnar Solskjaer kurze Zeit später dementiert.

Alfie Haaland wandte sich nun in einer Twitter-Nachricht direkt an den betroffenen Journalisten. Zu einem Foto seines Sohnes vor einem Bildschirm über anstehende Flüge auf einem Flughafen schrieb er: “Komm schon, rate weiter”.

Die Entscheidung wie sich der 19-Jährige in diesem Winter entscheidet, ob er Salzburg überhaupt verlässt und wenn ja, zu welchem Verein ist offiziell noch nicht gefallen.

Die Twitter-Botschaft von Alfie Haaland:

Come on @StigNilssen Have another guess😁 pic.twitter.com/YZedQUD2TX

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) December 20, 2019