Verlängerung: Manchester United zuversichtlich bei Marcus Rashford

Die Zeit drängt bei Marcus Rashford, doch Manchester United ist zuversichtlich, dass der Vertrag mit dem überragenden Spieler dieser Saison verlängert werden kann.

Manchester United will Marcus Rashford unbedingt halten. "Marcus will bleiben und wir wollen, dass er bleibt, also denke ich, dass wir zueinander finden werden", sagte Trainer Erik ten Hag während der Presskonferenz vor dem Auswärtsspiel in der Premier League gegen Bournemouth (Samstag, 16 Uhr).

Rashford hat nur noch ein Jahr Vertrag bei dem Verein, für den er seit seinem siebten Lebensjahr spielt. Der 25-Jährige wies Anfang des Jahres Berichte zurück, nach denen er von United für seine Unterschrift ein stattliches Gehalt von rund 30 Millionen Euro fordere.

Ten Hag geht zumindest nach aussen hin gelassen mit der Situation um: "Ich weiss, dass es Zeit braucht, aber ich spreche nicht über den Prozess. Das ist im Moment weder für mich noch für Rashy wichtig. Für ihn geht es darum, in dieser Saison mehr Tore zu erzielen, und er spielt eine wunderbare Saison und die Mannschaft spielt eine wunderbare Saison."

Von Rashford geht eine grandiose Saison aus, in der er auf 29 Tore und elf Vorlagen in allen Wettbewerben kommt. Klar, dass Manchester United da eine Verlängerung anstrebt.

aoe 20 Mai, 2023 11:34