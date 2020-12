Der 11-Jährige folgt seinem berühmten Vater und hat bei den Red Devils unterschrieben. Wayne Rooney während insgesamt 13 Jahren zwischen 2004 und 2017. In dieser Zeit gewann er unter anderem 5 Premier League-Titel, einen FA Cup, eine Europa League-Trophäe und einen Champions League-Titel. Mit 253 Toren in 559 Spielen ist er ausserdem Rekordtorschütze des traditionsreichen Klubs. Inzwischen ist er als Spielertrainer bei Zweitligist Derby County aktiv.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Coleen posiert er stolz bei der Unterschrift seines Sohns beim englischen Rekordmeister.

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son ❤️ pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020