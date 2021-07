Der aktuelle Vertrag von Paul Pogba läuft bei Manchester United im Sommer 2022 aus, soll der Franzose ein Angebot zur Verlängerung dem Vernehmen nach aber ausgeschlossen haben. Der Mittelfeldstar steht stattdessen angeblich bei Paris Saint-Germain auf dem Wunschzettel.

PSG fans put up anti-Paul Pogba banner outside the Parc des Princes as speculation about his possible arrival intensifies: “Pogba you should listen to your mother, she doesn’t want you here. Neither do we!” (RMC) pic.twitter.com/dbe67KtkCu

— Get French Football News (@GFFN) July 24, 2021