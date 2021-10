West Ham träumt noch immer von Jesse Lingard

Während bei Manchester United die Überzeugung, Jesse Lingard könnte dem Team weiterhelfen, nicht besonders gross ist, machen sich andere Klubs Hoffnungen auf einen Transfer. Dazu gehört weiterhin Ex-Klub West Ham United.

Die Zukunftsfrage ist bei Jesse Lingard weiterhin unbeantwortet. Laut einem Bericht der “Sun” träumt West Ham United noch immer von einer Rückholaktion. Im Januar wollen die Hammers Manchester United ein entsprechendes Angebot vorlegen.

Lingard war in der zweiten Hälfte der vorigen Saison an West Ham ausgeliehen, wo er mit 14 direkten Torbeteiligungen in 16 Spielen in der Premier League eine hervorragende Quote vorzuweisen hatte. Zurück in Manchester muss sich Lingard wieder mit einem Platz auf der Bank arrangieren.

Der Vertrag des englischen Nationalspielers, der dringend Spielzeit benötigt, um seinen Kaderplatz bei den Three Lions nicht zu verlieren, läuft am Saisonende aus. United ist zwar bereit zu verlängern, aber nicht um jeden Preis. Um Lingard halten sich deshalb schon länger Wechselgerüchte.

Der AC Mailand sowie der FC Barcelona sollen sich ebenfalls mit der Verpflichtung des 28-Jährigen beschäftigen, der bei United sämtliche Jugendstationen durchlief.

aoe 24 Oktober, 2021 11:37