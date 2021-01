West Ham wird sich Jesse Lingard sichern

West Ham United wird sich wohl noch im Laufe dieser Woche mit ManUtd-Stürmer Jesse Lingard verstärken.

Der 28-jährige Engländer hat die Freigabe der Red Devils erhalten und steht vor dem Wechsel zum Londoner Verein. West Ham wird sich Lingard voraussichtlich auf Leihbasis sichern. Der Angreifer bestritt für ManUtd in dieser Saison noch kein einziges Spiel in der Premier League oder Champions League. Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat ihm in einem Vier-Augen-Gespräch signalisiert, dass er den Verein verlassen darf.

West Ham-Coach David Moyes kennt Lingard noch aus seiner Zeit als ManUtd-Trainer. Der Rechtsfuss, der in der Vergangenheit 24 Spiele für die Three Lions bestritt, erhält unter ihm eine neue Chance.

psc 26 Januar, 2021 15:19