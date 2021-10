Zieht es van de Beek im Winter zum FC Everton?

Donny van de Beek hätte es bereits im Sommer von Manchester United zum FC Everton ziehen können. Mit Marcel Brands spricht nun der Direktor Fussball Evertons über den geplatzten Transfer.

“Wir hatten ihn auf unserer Wunschliste”, teilte Marcel Brands nun in Bezug auf Donny van de Beek gegenüber “NOS” mit. “Zu Beginn des Transferfensters haben wir uns bei Manchester United erkundigt, aber ein Transfer war nicht zu realisieren”, so der Everton-Vertreter, der ausführte: “Am Ende des Fensters erhielt ich einen Anruf von Guido Albers, seinem Agenten, dass er vielleicht doch ausgeliehen wird. Aber in letzter Minute wurde abgesagt.”

Brands schliesst aber weiter nichts aus und sagte auf die Frage, ob es einen weiteren Versuch geben wird: “Es kommt immer darauf an, ob ein Verein kooperieren will. Und es ist Anfang Oktober, da kann mit Verletzungen noch viel passieren. United spielt an verschiedenen Fronten, es ist schwer, das jetzt zu sagen. Es ist natürlich sehr schade für Donny. Er ist ein sehr guter Spieler, keine Frage.” Bei den Red Devils kommt der niederländische Mittelfeldspieler nicht wie gewünscht zum Zug. “So ein Junge will spielen und möchte in die niederländische Nationalmannschaft zurückkehren. Aber man weiss, dass in einem solchen Verein der Druck gross ist und die Konkurrenz sehr gross ist”, so Brands.

adk 4 Oktober, 2021 16:08