Zlatan macht sich über ManUtd-Stürmer lustig

Zlatan Ibrahimovic wendet sich in einer Instagram-Story an seine früheren ManUtd-Teamkollegen Jesse Lingard und Andreas Pereira. Die Worte sind nicht unbedingt schmeichelhaft.

Die fehlende Torgefahr des Duos ist Thema. “20 Spiele und kein Tor? Was zur Hölle soll das? So etwas habe ich noch nie gehört”, sagt der 38-Jährige und rät Lingard und Pereira in “seine Schule” zu kommen, um das Toreschiessen direkt bei ihm zu lernen. Ibrahimovic kehrt zu Beginn dieses Jahres nach Europa zurück und schnürt seine Schuhe für Milan. Dort hat er in neun Spielen immerhin schon dreimal eingenetzt.

Ganz im Gegensatz zu Lingard und Pereira, die in 20 bzw. 23 Spielen für ihren Klub in dieser Saison bislang nicht trafen.

WOW: Zlatan Ibrahimovic has sent out a message to Jesse Lingard and Andreas Pereira. 😂😂 pic.twitter.com/lwZgpVSRbl — Football Hub (@FootbalIhub) February 26, 2020

psc 26 Februar, 2020 18:42