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"Er macht sich wirklich gut"

Berater heizt Wechselgerüchte um Sandro Tonali an

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 4 April, 2026 12:05
Berater heizt Wechselgerüchte um Sandro Tonali an

Sandro Tonali wird im Sommer sehr wahrscheinlich einen Vereinswechsel vornehmen. Was eine Veränderung anbelangt, heizt Tonalis Berater die laufenden Wechselgerüchte an.

Sandro Tonali ist auf dem Spielermarkt extrem heiss begehrt, Arsenal wollte ihn angeblich schon im Winter verpflichten. Mit Juventus Turin, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain und vielen, vielen weiteren Topklubs gibt es Unmengen an Interessenten für Tonali.

Das weiss sein Berater natürlich bestens zu nutzen. Bei «Calcio e Finanza» antwortet Agent Giuseppe Riso, ob sein Klient bei anderen Klubs aus der Premier League auf dem Zettel steht: «Genau, das war das Ziel. Offensichtlich steht er auf ihrer Wunschliste. Er macht sich wirklich gut. Das war das Ziel und die Vision, als wir die Entscheidung (Wechsel nach Newcastle) trafen. Sandro zu einem herausragenden Spieler zu machen. Zum wertvollsten italienischen Spieler.»

Da kann sich Riso durchaus auf die Schulter klopfen. Newcastle United wird, sollte Tonali nach dieser Saison wirklich wechseln, eine sehr hohe Ablöse einnehmen. Von rund 100 Millionen Euro war in der Vergangenheit die Rede – vielleicht ein bisschen drunter.

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