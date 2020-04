Deshalb hat Fabian Schär den Stammplatz verloren

Fabian Schär machte bereits vor der Cornakrise eine nicht gerade einfache Zeit durch. Seinen hart erkämpften Stammplatz bei Newcastle United musste er im Laufe dieser Saison wieder abgeben. Nun erklärt er die Hintergründe.

Im Gespräch mit “Blick” geht der 28-Jährige auf seine durchaus schwierige Situation bei den Magpies ein. “Mein Problem diese Saison war, dass ich immer wieder verletzt war. Im Oktober hatte ich eine Innenband-Verletzung. Die Beschwerden hatte ich schon länger, aber ich spielte trotzdem immer”, so Schär. Damals auf die Zähne zu beissen, war wohl ein Fehler: “Im Nachhinein hätte ich besser früher gesagt, dass es nicht mehr geht und pausiert. Anfang Januar erlitt ich dann eine Muskelverletzung. Danach war es schwer, sich gleich wieder in die Mannschaft zu spielen.”

Newcastle verfügt über sechs Innenverteidiger. Da Trainer Steve Bruce auf eine Viererkette umgestellt hat, gibt es in der Startelf nur noch zwei Plätze. Gleich vier zentrale Verteidiger müssen derweil auf die Bank. Leider gehörte Schär immer wieder zu diesen. “Darum kann ich schon sagen: Die letzten ein, zwei Monate waren sicher nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe”, führt er aus.

Zurück auf der Insel

Der Schweizer Nati-Verteidiger ist Ende März trotz Corona-Pandemie gemeinsam mit seiner Freundin wieder auf die Insel zurückgekehrt. Danach musste er in eine zweiwöchige Isolation. Fit hält er sich wie alle Teamkollegen mit Übungen zu Hause. Sogar einen Privattrainer, der ihn via Skype und Facetime coachte, hatte er engagiert. “Darum ist meine Fitness im Ausdauerbereich relativ gut. Aber eben, die Übung mit dem Ball, die fehlt halt schon”, so der Abwehrspieler.

Schär hofft, dass die Saison noch zu Ende gespielt werden kann. Wie, weiss auch er noch nicht. “Vielleicht muss man darüber nachdenken, den einen oder anderen Pokal-Wettbewerb zu streichen”, bringt er einen möglichen Lösungsvorschlag ein.

Zuletzt gab es Gerüchte, wonach die Premier League an zwei neutralen Standorten und unter anderem mit Geisterspielen im Wembley fortgeführt werden könnte. Eine Entscheidung ist aber noch nicht gefallen und hängt von der weiteren Entwicklung in der Coronakrise ab.

psc 15 April, 2020 16:47