Entscheidung: Fabian Schär vor Verlängerung in Newcastle

Der Schweizer Nati-Verteidiger Fabian Schär steht unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Newcastle United.

Der 30-Jährige hat sich unter dem neuen Trainer Eddie Howe zu einem der Fixstarter in der Defensive entwickelt. In 24 Spielen unter dem Engländer lief Schär 22-mal auf. Laut “Daily Mail” wird der Abwehrspieler für seine konstanten und starken Leistungen nun belohnt und erhält einen neuen Kontrakt von den Magpies, den er offenbar auch unterzeichnen will.

Interesse am demnächst ablösefreien Ex-Basler gab es auch von anderen Vereinen. In Newcastle, wo er inzwischen auch schon als Captain auflief, sieht er aber nach wie vor gute (persönliche) Perspektiven. Der mittlerweile vierjährige Aufenthalt beim nordenglischen Verein dürfte sich also verlängern.

psc 26 April, 2022 22:11