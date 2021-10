Fix: Saudische Milliardäre steigen bei Newcastle United ein

Der Public Investment Fond, PCP Capital Partners und RB Sports & Media zahlen 300 Mio. Euro an den bisherigen Magpies-Besitzer Mike Ashley und übernehmen den englischen Erstligisten dafür zu 100 Prozent. Die Premier League versichert in einem Statement, dass nicht der saudische Staat die Kontrolle über den Verein übernehmen wird.

Nichtsdestotrotz ist die finanzielle Potenz der neuen Eigentümer enorm. Was dies für die Entwicklung des Klubs bedeutet, ist offen. Eine Investitionsoffensive ist wohl zu erwarten. Der Einstieg der Saudis wurde von verschiedenen Seiten heftig kritisiert.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) October 7, 2021