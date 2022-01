Für rund 24 Millionen Euro: Newcastle holt Wood aus Burnley

Newcastle United tütet den nächsten Transfer ein und verpflichtet Stürmer Chris Wood vom Premier-League-Konkurrenten FC Burnley.

24 Millionen Euro investiert Newcastle United in einen neuen Torjäger und sichert sich dafür die Dienste von Chris Wood, der vom FC Burnley kommt. Dies gaben die ‘Magpies’ am Donnerstag bekannt.

Der 30-jährige Neuseeländer unterschreibt in Newcastle einen Vertrag bis 2024. Der Angreifer war vor viereinhalb Jahren von Leeds United nach Burnley gewechselt, erzielte in der laufenden Saison drei Tore in 17 Premier-League-Partien.

adk 13 Januar, 2022 10:16