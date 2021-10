José Mourinho auch ein Kandidat bei Newcastle? Das sagt er

José Mourinho hat im Sommer bei der AS Roma angeheuert. Dennoch wird der portugiesische Starcoach von einigen mit dem vakanten Trainerposten in Newcastle in Verbindung gebracht. Der Portugiese bezieht dazu Stellung.

Ein Wechsel zu den Magpies kommt für den 58-jährigen zurzeit überhaupt nicht infrage, wie er betont. “Ich habe entschieden zu bleiben und werde nicht gehen. Ich habe in Rom für drei Jahre für ein grosses Projekt unterschrieben und ich werde meine Spieler nicht verlassen”, wird Mourinho von “Sky Sports” zitiert.

Eine Rückkehr auf die Insel steht für “The Special One” also in keinem Fall an. Die Trainersuche bei Newcastle läuft nach der am Mittwoch erfolgten Trennung von Steve Bruce auf Hochtouren.

psc 21 Oktober, 2021 11:48