Loris Karius erhält in Newcastle neuen Vertrag

Der frühere Liverpool-Goalie stiess Mitte September als vereinsloser Profi zu den Magpies und sass seither einige Male auf der Ersatzban. Obwohl Newcastle Martin Dubravka von ManUtd zurückgeholt hat und damit wieder über einen weiteren Backup verfügt, bleibt Karius bis Saisonende im Kader des Tabellenvierten der Premier League, wie dieser am Donnerstag mitteilt.

🤝 @LorisKarius has extended his contract until the end of the 2022/23 season!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) January 19, 2023