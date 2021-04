Schär kam beim 2:0-Sieg von Newcastles U23 gegen Crystal Palace in der ersten Halbzeit zum Einsatz. Nach dem Spiel twitterte der Verteidiger, dass es sich “gut anfühle, wieder auf dem Platz zu stehen” und es gut sei, wieder “einige Minuten im Tank zu haben”.

Der Magpies-Profi verletzte sich im Ligaspiel gegen Southampton Anfang Februar. Er zog sich eine Knieblessur zu. Das Comeback für das Reserve-Team Newcastles ist ein sehr hoffnungsvolles Zeichen, was einen Einsatz mit der Schweiz an der EM im Sommer angeht. Schär zählt unter Nationaltrainer Vladimir Petkovic seit Jahren zum Stammpersonal.

Good to get some min in the tank.. feels good to be back on the pitch🙏 https://t.co/UH4Y3LfLGK

— Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) April 26, 2021