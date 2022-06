Newcastle entscheidet Transfer-Poker um Botman für sich

Mit LOSC Lille hat sich Newcastle United grundsätzlich auf die Verpflichtung von Sven Botman geeinigt und sich damit gegen die Konkurrenz von zahlreichen europäischen Top-Klubs durchgesetzt. Am 22-Jährigen war wohl vor allem auch die AC Mailand interessiert.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022