Newcastle lockt nun Ajax-Coach Erik ten Hag

Newcastle United sucht unter Hochdruck einen neuen Coach. Lucien Favre wurde zuletzt als Favorit ins Spiel gebracht, eine Rolle spielt aber auch der Name Erik ten Hag.

Laut “Daily Mail” umgarnen die Magpies den 51-jährigen Niederländer von Ajax Amsterdam mit einem Traumsalär: Von einem Jahresgehalt von rund 7 Mio. Euro ist die Rede. Trotz dieses lukrativen Angebots zögert ten Hag. In der Vergangenheit hat er schon mehrere Anfragen von ausländischen Topklubs abgelehnt. Ob er nun das durch saudische Investoren angekurbelte Projekt in Newcastle übernehmen will, muss sich weisen. In den nächsten Tagen soll eine definitive Entscheidung über den neuen Trainer beim Premier League-Klub fallen.

psc 26 Oktober, 2021 18:47