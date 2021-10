Newcastle plant den ersten Mega-Transfer – für 80 Millionen

Newcastle United plant bereits für den Januar einen ersten Grossangriff auf dem Transfermarkt. Für Porto-Stürmer Luis Diaz könnten 80 Millionen Euro fliessen.

Dank der saudischen Milliardäre, die den Klub vor kurzem übernommen haben, steht den Magpies sehr viel Geld (für Neuzugänge) zur Verfügung. Millioneninvestitionen in den Kader werden folgen. Laut portugiesischen Medienberichten könnte Luis Diaz vom FC Porto der erste grosse Neuzugang der Engländer werden.

Im bis 2024 gültigen Kontrakt des 24-jährigen Kolumbianers ist eine fixe Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Mio. Euro verankert. Newcastle könnte diese bereits im Januar aktivieren. Diaz kommt vorwiegend im linken Mittelfeld zum Einsatz. In dieser Saison sind ihm in elf Spielen für Porto sieben Tore geglückt.

psc 22 Oktober, 2021 14:40