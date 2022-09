Newcastle macht das Rennen um Supertalent Garang Kuol – der BVB geht leer aus

Newcastle United bestätigt am Freitag den Transfer des australischen Mittelstürmers Garang Kuol, der zu Beginn des kommenden Jahres aus seiner Heimat zu den Magpies wechselt.

Der 18-Jährige stösst von den Central Coast Mariners in die Premier League und unterschreibt in Newcastle einen langfristigen Vertrag. Der Premier League-Klub hat sich beim Werben um das Supertalent unter anderem gegen Borussia Dortmund durchgesetzt. «Es ist unwirklich. Als kleiner Junge in Australien schaut jeder vor allem die Premier League, aber niemand glaubt wirklich, dass er solche Höhen erreichen kann. Einer dieser Menschen zu sein, in der Position zu sein, in der ich mich befinde, ist unglaublich», sagt Kuol bei der Ankündigung des Transfers. «Jetzt, wo ich bei Newcastle unterschrieben habe, will ich hart trainieren, spielen, hoffentlich zur Weltmeisterschaft fahren und dann hierher zurückkommen.»

✍️ #NUFC have finalised an agreement which will see Garang Kuol join from @CCMariners in January 2023. Welcome to Newcastle United, Garang! 🇦🇺 — Newcastle United FC (@NUFC) September 30, 2022

