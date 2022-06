Newcastle United sticht Milan bei Sven Botman aus

Sven Botman war mit dem AC Mailand schon so gut wie einig, jetzt die Kehrtwende: Der hochtalentierte Innenverteidiger schliesst sich zur kommenden Saison Newcastle United an.

Newcastle United könnte in den nächsten Tagen die Verpflichtung von Sven Botman offiziell verkünden. Wie unter anderem der renommierte Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, sind sich die Magpies mit dem Abwehrmann in allen Belangen einig. Botman wird in der kommenden Wochen die obligatorischen medizinischen Untersuchungen absolvieren.

Auch mit dem abgebenden OSC Lille ist demnach alles geklärt, die kolportierte Ablöse liegt bei 37 Millionen Euro mit Zusatzleistungen. Die Botman-Entscheidung kommt durchaus überraschend. In den letzten Wochen schien alles darauf hinauszulaufen, dass er sich dem AC Mailand anschliessen wird.

Den 22-Jährigen dürfte am Ende das wesentlich lukrativere Angebot aus der Premier League umgestimmt haben. Und auch die Ablösezahlung, die von Newcastle nun ausgehen soll, ist dem Milan-Angebot überlegen.

aoe 25 Juni, 2022 10:19