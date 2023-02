Neuer Interessent für Neymar – so plant der Brasilianer

Rund um die Zukunft von Neymar bestehen derzeit einige Fragezeichen. Ein weiterer Interessent aus der Premier League soll sich gemeldet haben.

Der 31-jährige Brasilianer steht bei Paris St. Germain bis 2025 unter Vertrag. Obwohl ihm dort mitunter sogar von den eigenen Fans immer wieder rauer Gegenwind entgegenbläst, plant Neymar gemäss «L’Équipe» aktuell keinen Vereinswechsel im Sommer. Daran soll auch nichts ändern, dass die Klubleitung einen Verkauf möglicherweise forciert.

An Interessenten für den Edeltechniker mangelt es nicht. Manchester United soll zu ihnen zählen. Und gemäss «L’Équipe» gesellt sich nun auch Newcastle United mit seinen Investoren aus Saudi-Arabien dazu.

Auf der Insel war Neymar bislang nie tätig. Vorerst einmal will er möglichst rasch wieder fit werden: Beim 4:3-Sieg gegen Lille zog er sich am Wochenende eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu.

psc 21 Februar, 2023 12:31