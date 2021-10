Offiziell: Trainer Steve Bruce verlässt Newcastle United

Wie der Premier Ligist am Mittwoch mitteilt, sei man im “gegenseitigen Einvernehmen” zur Übereinkunft gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Steve Bruce stiess im Sommer 2019 zu den Magpies und stand da eigentlich noch bis Juni 2022 unter Vertrag. Jetzt geht er vorzeitig.

Interimistisch übernimmt der bisherige Co-Trainer Graeme Jones die Leitung der Mannschaft. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer läuft. Medienberichten zufolge sollen Roberto Martinez (belgischer Nationaltrainer), Steven Gerrard (Glasgow Rangers) und Unai Emery (FC Villarreal) ganz heisse Kandidaten sein. Alle drei müssten allerdings aus laufenden Verträgen herausgekauft werden. Der Schweizer Coach Lucien Favre soll eher nicht zum engeren Kreis der Anwärter zählen.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.

The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021