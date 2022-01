Perfekt: Newcastle United verkündet die Ankunft von Bruno Guimarães

Der brasilianische Nationalspieler Bruno Guimarães verlässt Olympique Lyon und schliesst sich definitiv Newcastle United an.

Die beiden Klubs haben sich auf eine Ablöse in Höhe von 50,1 Mio. Euro (inklusive Boni) geeinigt. OL verfügt über eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Guimarães unterschreibt bei den Magpies einen Vertrag bis 2026 und soll mithelfen, zunächst den Klassenerhalt in dieser Saison sicherzustellen.

Dank saudischer Investoren verfügt Newcastle über neue finanzielle Möglichkeiten. Bis zur Transfer-Deadline am Montagabend könnte der Verein alleine in diesem Monat mehr als 100 Mio. Euro für Neuzugänge ausgegeben haben.

Lyon wird als Ersatz für Guimarães voraussichtlich den Franzosen Tanguy Ndombélé von Tottenham auf Leihbasis zurückholen.

🇧🇷 𝗕𝗥𝗨𝗡𝗢 🇧🇷 Newcastle United are thrilled to announce the signing of Bruno Guimarães from Olympique Lyonnais on a four-and-a-half year deal. Bem vindo, @brunoog97! — Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2022

psc 30 Januar, 2022 17:16