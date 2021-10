Ralf Rangnick zu Newcastle United?

Durch den Einstieg von saudiarabischen Investoren wird sich bei Newcastle United sicherlich einiges verändern. Mit Ralf Rangnick wird nun ein prominenter Name als neuer Sportchef gehandelt.

Laut Angaben des “Chronicle” sollen sich die Verantwortlichen von Newcastle United mit dem Namen Ralf Rangnick auseinandersetzen. Der frühere Bundesligatrainer könnte demnach neuer Sportchef des Premier-League-Klubs werden.

Doch derzeit ist der 63-Jährige als Head of Sports and Development für Lokomotive Moskau tätig. Einem Engagement in Newcastle soll er jedoch offen gegenüberstehen, wurde er über die vergangenen Monate und Jahre hinweg bereits mit einigen ambitionierten Aufgaben (beispielsweise beim AC Mailand oder dem FC Barcelona) in Verbindung gebracht, aus denen teils allerdings doch nichts wurde.

adk 10 Oktober, 2021 12:04