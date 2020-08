Ramsey: Zwei Optionen in der Premier League

Aaron Ramsey soll in den Planungen des neuen Trainers Andrea Pirlo keine Rolle einnehmen. Von Juventus Turin könnte es zurück in die Premier League gehen.

Es scheint durchaus möglich, dass Aaron Ramsey schon bald wieder in seinem alten Arbeits-Habitat unterwegs ist. “TuttoJuve” zufolge interessiert sich Newcastle United für den Mittlefeldspieler, den Juventus Turin überdies bei den Wolverhampton Wanderers angeboten haben soll.

Die Magpies sind dem Vernehmen nach bereit, Ramsey dasselbe Gehalt wie Spitzenverdiener Jonjo Shelvey zu zahlen. Ramsey kam in der vorhergehenden Saison zwar auf 35 Pflichtspiele im Juve-Dress. Der Waliser konnte allerdings nur in den seltensten Fällen überzeugen.

Der neue Turiner Coach Andrea Pirlo soll nicht mehr mit Ramsey planen, was wohl auch an dessen fürstlichem Gehalt von 450.000 Euro pro Woche liegt. In England spielte Ramsey schon für den FC Arsenal, Nottingham Forest und Cardiff City.

aoe 22 August, 2020 12:40