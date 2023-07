Sandro Tonali stellt zwei Transferrekorde auf

Der 23-jährige Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Die Ablöse beträgt 70 Mio. Euro. Damit avanciert Tonali zum teuersten Transfer sowohl für Newcastle wie auch für Milan. "Ich möchte das Vertrauen auf dem Platz zurückzahlen und mein Bestes geben, wie ich es immer getan habe. Ich freue mich wirklich darauf, im St. James’ Park zu spielen, ich kann es kaum erwarten, die Herzlichkeit der Fans zu spüren", sagt der Mittelfeldprofi anlässlich seines Wechsels nach Newcastle.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.

The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.

Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo

— Newcastle United FC (@NUFC) July 3, 2023