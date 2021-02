Schär bestätigt Verletzung: “Werde für mehrere Monate out sein”

Newcastle United gewann am Samstag gegen den FC Southampton mit 3:2, verlor jedoch Fabian Schär in der 75. Spielminute. Der Schweizer stiess in einem Zweikampf mit Jan Bednarek unglücklich zusammen und musste im Anschluss sogar mit Bahre abtransportiert werden.

Via Twitter teilte der Defensivspieler am Sonntagnachmittag mit: “Schwer zu akzeptieren. Ich habe mich auf dem Platz sehr gut gefühlt und die Mannschaft hat sich in den letzten Spielen gut geschlagen. Jetzt werde ich ein paar Monate out sein und es wird eine schwere Zeit. Aber ich werde alles versuchen, um so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu sein. Und mein Ziel wird es sein, für die EURO bereit zu sein.”

Difficult to accept. I felt really good on the pitch and the team did well the last few games. Now i will be out for a few months and its gonna be a hard time. But i will try everything to be back on the pitch as soon as possible. And my goal will be to be ready for the euros🙏. pic.twitter.com/6LyooFpCGx

— Fabian Lukas Schär (@fabianschaer) February 7, 2021