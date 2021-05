Schär feiert bei 0:2 gegen Arsenal Comeback – und sieht Rote Karte

Erfreuliche Neuigkeiten von Fabian Schär – zumindest gesundheitlich. Der Schweizer Nationalspieler steht bei Newcastle Uniteds 0:2 gegen Arsenal wieder auf dem Rasen, sieht jedoch die Rote Karte.

Fabian Schär hatte sich in Diensten von Newcastle United Anfang Februar eine schwerwiegende Knie-Verletzung zugezogen. Sogar wurde befürchtet, der 29-Jährige könnte die EURO verpassen. Das ist aber nicht der Fall, denn der Defensivspieler ist nun wieder einsatzfähig.

Für Federico Fernández wurde Schär in der 72. Spielminute beim Stand von 0:2 eingewechselt. Zu seinem eigenen Überfluss sah er allerdings in der 90. Spielminute die Rote Karte und wird den ‘Magpies’ in der kommenden Partie gegen Leicester City (7. Mai) fehlen. Arsenals Granit Xhaka spielte derweil über die volle Distanz.

adk 2 Mai, 2021 17:10