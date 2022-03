Schär über seine Zukunft: “Newcastle geniesst bei mir sicher Priorität”

Der Vertrag von Fabian Schär läuft bei Newcastle United Ende Saison aus. Nun sprach der Nati-Verteidiger über seine Zukunft.

Seit Sommer 2018 kickt Fabian Schär für Newcastle United. Tat sich der 30-Jährige zu Saisonbeginn unter Ex-Trainer Steve Bruce schwer, ist er unter dem neuen Coach Eddie Howe unangefochtener Stammspieler. “Er hat mir von Tag 1 an ein unglaublich gutes Gefühl vermittelt. Wir hatten schon einmal Kontakt gehabt, als er noch bei einem anderen Verein Trainer war. Ich persönlich war sehr glücklich über den Trainerwechsel. Dadurch, dass ich immer spielen konnte, ist mein Selbstvertrauen gewachsen”, erklärte Schär nun beim “SRF”.

Deshalb machte der Defensivspieler auch keinen Hehl daraus, gerne in Newcastle verlängern zu wollen. “Jedem im Klub ist klar, wie wohl ich mich in dieser Mannschaft und unter diesem Trainer fühle. Ich kann mir gut vorstellen, über den Sommer hinaus bei Newcastle zu bleiben”, stellte er klar und fügte an: “Das war nicht immer so, unter dem alten Eigentümer lief es für mich nicht immer sehr glücklich. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie es bei mir weitergeht. Newcastle geniesst bei mir sicher Priorität.” In der laufenden Saison bringt er es auf 18 Pflichtspieleinsätze für die Magpies.

