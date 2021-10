Trainersuche bei Newcastle: Lucien Favre nicht unter den 3 Favoriten

Newcastle United könnte schon sehr bald einen Trainerwechsel vollziehen. Lucien Favre wurde zunächst als heisser Kandidat gehandelt, soll aber nicht unter den Favoriten sein.

Die “Times” berichtet, dass die Klubbosse der Magpies die Shortlist inzwischen auf drei Namen gekürzt haben. Im Fokus stehen demnach Roberto Martinez (belgischer Nationaltrainer), Steven Gerrard (Glasgow Rangers) und Unai Emery (FC Villarreal). Was diese Kandidaten vereint: Alle drei verfügen über aktuelle Verträge und müssten herausgekauft werden. Ob dies gelingt, ist offen. Der amtierende Coach Steve Bruce soll noch immer hoffen, weiterhin an Bord bleiben zu können. Schon seit Wochen gilt er indes als angeschlagen. Erst recht nach dem Einstieg der saudischen Milliardäre, die grosse Pläne haben und einen Umbruch vollziehen werden. Lucien Favre seinerseits wäre sofort verfügbar. Im Sommer lehnte er den Trainerposten bei Crystal Palace ab. Jener in Newcastle ist ihm offiziell noch nicht angeboten worden. Scheinbar ist der Draht gerade auch nicht extrem heiss.

psc 19 Oktober, 2021 15:37