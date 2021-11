Nach Emery-Absage: Es gibt einen neuen Favoriten für den Newcastle-Trainerjob

Nachdem Wunschkandidat Unai Emery abgesagt hat, müssen sich die Klubbosse von Newcastle bei der Trainersuche anderweitig umsehen. Es gibt bereits einen neuen Favoriten.

Und dieser heisst englischen Medienberichten zufolge Eddie Howe. Der Ex-Coach von Bournemouth ist im Gegensatz zu Emery sofort verfügbar, da er derzeit keinen Verein trainiert. Howe verfügt über Erfahrungen in der Premier League. Ihm gelang es den AFC Bournemouth lange Zeit in der englischen Topliga zu halten. Offenbar sind in der Klubleitung noch nicht alle vollends vom 43-Jährigen überzeugt. Auch wegen des eher ausgetrockneten Trainermarkts könnte er dennoch den Zuschlag erhalten.

Newcastle hat durch die saudischen Investoren zwar enormes finanzielles Potential, kämpft sportlich aktuell aber um den Klassenerhalt. Mit nur vier Punkten aus zehn Ligaspielen liegt die Mannschaft auf dem zweitletzten Tabellenplatz.

psc 4 November, 2021 10:10