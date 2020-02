Farke kümmert sich nicht um Anfragen

Das Premier-League-Schlusslicht Norwich City muss ich keine Gedanken über einen möglichen Abgang von Daniel Farke machen. Der deutsche Übungsleiter besitzt dort noch zweieinhalb Jahre Vertrag.

Timm Klose und Josip Drmic werden in nächster Zeit von keinem anderen Trainer als Daniel Farke angeleitet. So ist zumindest die Intention des sportlichen Vorstehers von Norwich City.

“Ich habe in Norwich voller Überzeugung einen langfristigen Vertrag unterschrieben und fühle mich genau am richtigen Ort. Wenn Sie sich meinen Lebenslauf anschauen, werden Sie feststellen, dass ich meine Verträge in elf Jahren als Trainer immer erfüllt habe”, sagt Farke bei “ntv.de”.

Zuletzt sind immer mal wieder Spekulationen um die Zukunft des 43-Jährigen aufgekommen, der unter anderem als möglicher Nachfolger des bei Borussia Dortmund oftmals in der Kritik stehenden Lucien Favre gehandelt wurde.

Für Farke bleibt dies allerdings rein spekulativ: “Mein Vertrag gilt bis 2022. Für andere Szenarien ist momentan kein Raum.” Farke ist seit Sommer 2017 bei den Canaries im Amt und führte diese zur Saison 2019/20 in die Premier League.

aoe 16 Februar, 2020 10:20