Fix: Norwich City hat seinen neuen Trainer gefunden

Wie Tabellenschlusslicht Norwich City bekanntgibt, übernimmt Smith bei den Canaries und unterzeichnet einen Vertrag bis Juni 2024. Dieser war zuletzt während drei Jahren bei Aston Villa beschäftigt und schaffte mit dem Klub in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Premier League. Mit Norwich soll er jetzt das schwierige Unterfangen Klassenerhalt bewerkstelligen. Zwischenzeitlich galt auch Frank Lampard als aussichtsreicher Kandidat. Der Ex-Chelsea-Profi sagte dann allerdings ab.

Norwich City Football Club is delighted to announce Dean Smith as our new head coach.#NCFC

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) November 15, 2021