Josip Drmic führt Norwich im FA Cup zum Sieg

Endlich wieder ein persönliches Erfolgserlebnis für Josip Drmic. Der Nati-Stürmer trifft im FA Cup zum zweiten Mal in dieser Saison und sein Team qualifiziert sich über das Penaltyschiessen für die nächste Runde.

In der 78. Minute gleicht der 27-Jährige für Norwich City beim Gastspiel bei Tottenham aus. Josip Drmic steht wie schon in der vorherigen FA Cup-Runde in der Startelf und liefert erneut mittels Abpraller nach Fehler von Spurs-Goalie Michel Vorm:

Im Penaltyschiessen avanciert dann Norwich-Goalie Tim Krul zum Helden: Zwei Elfer hält er, einen Versuch verschiesst Erik Lamela.

Die Canaries stehen somit im Viertelfinale. Dort treffen sie auf Derby County oder Manchester United. Drmic winkt wohl erneut ein Platz in der Startelf.

psc 4 März, 2020 23:29