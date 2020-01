Nach Tor: Drmic erhält Lob von Farke

Nach knapp zwei Monaten verletzungsbedingter Pause erzielte Josip Drmic wieder einen Treffer für Norwich City. Im Anschluss durfte der Schweizer Internationale lobende Worte von Daniel Farke in Empfang nehmen.

Balsam auf die mal wieder geschundene Seele von Josip Drmic. In der 4. Runde des FC Cup erzielte der Schweizer Nationalspieler beim 2:1-Auswärtssieg gegen den FC Burnley einen Treffer. Der Angreifer stand überhaupt zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf.

“Es war eine gute Leistung von Josip und es ist immer gut, wenn ein Stürmer einen Treffer erzielt”, sagte Norwich-Trainer Daniel Farke in Drmics Richtung. Der zu Saisonbeginn von Borussia Mönchengladbach nach England gewechselte Stürmer war aufgrund einer Oberschenkelverletzung fast zwei Monate aussen vor.

Pukki hat die Nase vorne

Ausserdem ist da noch Teemu Pukki, der mit elf Toren bester Torschütze der Canaries ist und an dem Drmic nicht vorbeikommt. “Er hat ein Ziel erreicht und einen guten Auftritt abgeliefert”, fügte Farke in Bezug auf den Nati-Star an.

Allgemein scheint sich Drmic, der am Samstag wie viele andere Reservisten zum Einsatz kam, nicht hängen zu lassen. Farke sei verliebt in dieser Art von Spieler, die manchmal launisch oder unzufrieden seien, weil sie nicht in der Startaufstellung oder dem Kader stehen.

“Ohne den Rhythmus zu haben und trotzdem so eine Mannschaftsleistung mit Engagement und Temperament abzuliefern, sagt viel über ihren Charakter aus”, sagte Farke. Am kommenden Samstag geht es mit der Partie bei Newcastle United weiter. Dann blüht Drmic erneut ein Platz auf der Bank.

aoe 26 Januar, 2020 10:20