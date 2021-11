Rückzieher: Frank Lampard wird nicht Norwich-Trainer

Der Ex-Chelsea-Profi galt noch am Donnerstag als grosser Favorit auf den vakanten Trainerjob bei den Canaries. Tags darauf ist aber klar, dass Lampard den Posten nicht übernehmen wird. Wie “Telegraph”-Reporter Matt Law hat sich der 43-Jährige aus dem Rennen zurückgezogen. Vorerst wird er kein neues Team betreuen.

Wer bei Norwich stattdessen die Nachfolge des entlassenen deutschen Trainers Daniel Farke antritt, bleibt vorderhand offen. In der Pole Position soll sich nun Dean Smith (Ex-Aston Villa) befinden.

Frank Lampard will not return to management at Norwich City after pulling out of the race #ncfc

— Matt Law (@Matt_Law_DT) November 12, 2021