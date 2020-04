Obwohl der Fussball trotz der Coronakrise stillsteht, gibt Norwich City einen Transfer bekannt. Danel Sinani wird sich ab der kommenden Saison das Dress der Canaries überziehen. Der Flügelstürmer kommt von F91 Düdelingen und unterzeichnet einen Arbeitsvertrag bis Ende Juni 2023.

“Ich habe viel Gutes über Norwich City gehört und freue mich sehr darauf, im Sommer zu euch zu stossen”, freut sich Sinani auf die neue Herausforderung. In der aktuell unterbrochenen Saison kommt er auf starke 24 Tore und acht Vorlagen für Düdelingen. In Norwich will man ihm Zeit geben, um sich zu adaptieren.

“Luxemburg ist ein völlig anderes Niveau, deshalb werden wir ihm etwas Zeit geben müssen, aber er hat in der Europa League bewiesen, dass er etwas leisten kann. Es ist ein Zeichen unseres Weges, dass wir interessanten Talenten die Chance geben, zu beeindrucken”, erklärt Norwich-Coach Daniel Farke.

Ob sich Sinani in der kommenden Saison in der Premier League präsentieren darf, ist offen. Norwich steht nach 29 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sechs Punkte.

📝 Norwich City are delighted to confirm the signing of Luxembourgish midfielder Danel Sinani!

The 23-year-old will join the Club at the start of next season.

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) April 10, 2020