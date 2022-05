Wechselt Josip Drmic innerhalb Kroatiens?

Josip Drmic steht in diesem Sommer erstmals in seiner Karriere als Free Agent auf dem Markt. Der in der jüngst zu Ende gegangenen Saison überragende Stürmer könnte in Kroatien bleiben. Dinamo Zagreb erhält wohl den Zuschlag.

Josip Drmic findet sich in Kroatien offenbar derart wohl, dass er über diese Saison hinaus an der Adriaküste verbleiben wird. Nach Informationen von “Sportske novosti” steht Drmics Wechsel zu Dinamo Zagreb unmittelbar bevor. Mit dem Kroatischen Meister soll sich der inzwischen 29-Jährige schon vor Monaten auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben.

Ein Detail soll aber noch verhindern, dass der Drmic-Transfer offiziell bestätigt wird – und zwar sein laufender Vertrag bei Norwich City. Dahingehend ist zumindest vor rund einer Woche bekanntgeworden, dass Drmic nicht über diese Saison hinaus für die Kanarienvögel spielen wird. Sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Drmic steht in diesem Sommer also ablösefrei zur Verfügung, was wenig überraschend einige Klubs auf den Plan treten lässt. In der vergangenen Saison spielte Drmic bereits für HNK Rijeka in Kroatien und sorgte dort mit 21 Ligatoren für Spektakel.

Sogar sein Jugendklub FC Zürich hatte jüngst den Kontakt aufgenommen. “Kürzlich habe ich mit Drmic gesprochen. Ich glaube nicht, dass Josip bereit ist, um in die Schweiz zurückzukommen”, sagte Sportdirektor Mirenko Jurendic bei “Züri Today”. Mit Dinamo würde Drmic an der Qualifikation für die Champions League teilnehmen, und könnte dort auf den FCZ treffen.

aoe 28 Mai, 2022 14:41