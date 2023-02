André Ayew ist der 30. Neuzugang von Nottingham Forest

Der 33-jährige Ghanaer unterzeichnet beim Tabellen-13. der Premier League einen Vertrag bis Saisonende. Ayew, der Ghana an der WM in Katar als Captain anführte, hat seinen Kontrakt bei Al-Sadd Ende Januar aufgelöst und kehrt nun auf die Insel zurück, wo er bereits für West Ham und Swansea City aktiv war. Auch Everton hatte sich um den routinierten Stürmer bemüht, geht aber leer aus.

Great to have you here, André. 😁#WelcomeAndré 🇬🇭 pic.twitter.com/8eT5F5zZyY

— Nottingham Forest FC (@NFFC) February 2, 2023