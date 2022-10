Gegen den Trend: Nottingham verlängert mit Cheftrainer Steven Cooper

Trotz zuletzt schwacher Resultate hält Premier League-Aufsteiger Nottingham Forest an seinem Trainer Steven Cooper fest und verlängert nun sogar mit dem 42-jährigen Waliser.

Cooper hat einen neuen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2025 unterschrieben, teilen die Garibaldi Reds am Freitag mit. Der Cheftrainer hat die schwierige Aufgabe, aus einer neu zusammengekauften Mannschaft eine Einheit zu bilden. Bislang gelingt dies nicht nach Wunsch. Nach der 0:4-Niederlage bei Leicester am vergangenen Montag liegt das Team in der Tabelle der Premier League mit vier Punkten am Tabellenende. Als Zielsetzung wurde der Ligaerhalt herausgegeben. Zwischenzeitlich wurde mit dem Rauswurf von Cooper gerechnet. Davon will die Klubleitung aber offensichtlich nichts wissen. Cooper ist seit etwas mehr als einem Jahr im Amt.

Nottingham Forest is delighted to announce that Head Coach Steve Cooper has signed a new contract with the Club until 2025. — Nottingham Forest FC (@NFFC) October 7, 2022

psc 7 Oktober, 2022 12:57