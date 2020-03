Dies wurde bei einem Notfall-Meeting am Freitagmorgen entschieden. Bis dahin wurde bekannt, dass Arsenal, Chelsea, ManCity, Everton und auch Bournemouth allesamt von der Ausbreitung des Coronavirus direkt betroffen waren und Quarantänen von Spielern und Staffmitgliedern angeordnet. Der Spielbetrieb wird mit sofortiger Wirkung ausgesetzt.

Dasselbe wurde auch für die Spielklassen der English Football League, welche die Championship, League One und League Two umfasst, bestimmt. Ebenso pausiert die FA Women’s Super League.

Die FA hat zudem die Länderspiele gegen Italien und Dänemark verschoben. Sie finden nicht im März statt

Following this morning’s announcement from @FA, the #ThreeLions’ games against Italy and Denmark will no longer take place in March.

