SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Landsmann als Trainer

Rafael Leão könnte wegen Amorim am Ende doch bei Milan bleiben

Autor: | Publiziert: 18 Juni, 2026 15:30
Rafael Leão könnte wegen Amorim am Ende doch bei Milan bleiben

Nachdem der AC Mailand Ruben Amorim in dieser Woche als neuen Trainer vorgestellt hat, könnte Stürmer Rafael Leão doch noch einen Sinneswandel vollziehen.

Der 27-jährige Angreifer hatte eigentlich die Entscheidung getroffen, die Rossoneri diesen Sommer trotz Vertrag bis 2028 zu verlassen. Er suchte eine neue Herausforderung – am liebsten in der Premier League. Spruchreif ist jedoch noch nichts und wegen der Personalie Amorim überlegt sich Leão laut «Sky Italia» nun doch einen Milan-Verbleib.

Aktuell stürmt der Offensivspieler für Portugal bei der Weltmeisterschaft. Nach dem eher enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo sagte Leão, dass er eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft erst nach dem Turnier fällen wird. Eine Weiterbeschäftigung bei Milan schliesst er jedenfalls nicht aus.

Mehr Dazu
Falls Wechsel ansteht

Xabi Alonso ist bereits Topfavorit für Trainerposten bei anderem Klub
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Bleibt vorerst in München

Michael Olise lehnt Liverpool ab und hat künftig einen anderen Wunschklub
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Mehr entdecken
Landsmann als Trainer

Rafael Leão könnte wegen Amorim am Ende doch bei Milan bleiben

18.06.2026 - 15:30
Stürmer will wechseln

Arsenal gibt Angebot für 16-jährigen Stürmer Jeremy Monga von Leicester ab

18.06.2026 - 15:14
Konaté hat unterschrieben

Real Madrid stellt seinen 3. Sommerneuzugang vor

18.06.2026 - 11:25
Juve & Napoli dran

Weil Inter bei Goalie Vicario nicht zuschlug, zeigen zwei andere Serie A-Klubs Interesse

18.06.2026 - 11:15
Für 40 Millionen

Liverpool tätigt Überraschungstransfer und krallt sich Víctor Muñoz

18.06.2026 - 10:39
Franzose vor Wechsel

Arsenal ist sich mit Roma-Profi Manu Koné über Wechsel einig

17.06.2026 - 12:44
Zweiter Neuzugang

Real Madrid bestätigt den lukrativen Vertrag für Bernardo Silva

17.06.2026 - 11:20
Auf der Insel

Said El Mala könnte seinen neuen Klub gefunden haben

17.06.2026 - 09:14
Lohnt sich

Details zum lukrativen Vertrag von Bernardo Silva bei Real durchgesickert

16.06.2026 - 18:56
Zweijahresvertrag

Bernardo Silva hat bei Real Madrid unterschrieben

16.06.2026 - 13:57