Landsmann als Trainer
Rafael Leão könnte wegen Amorim am Ende doch bei Milan bleiben
Nachdem der AC Mailand Ruben Amorim in dieser Woche als neuen Trainer vorgestellt hat, könnte Stürmer Rafael Leão doch noch einen Sinneswandel vollziehen.
Der 27-jährige Angreifer hatte eigentlich die Entscheidung getroffen, die Rossoneri diesen Sommer trotz Vertrag bis 2028 zu verlassen. Er suchte eine neue Herausforderung – am liebsten in der Premier League. Spruchreif ist jedoch noch nichts und wegen der Personalie Amorim überlegt sich Leão laut «Sky Italia» nun doch einen Milan-Verbleib.
Aktuell stürmt der Offensivspieler für Portugal bei der Weltmeisterschaft. Nach dem eher enttäuschenden 1:1 gegen den Kongo sagte Leão, dass er eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft erst nach dem Turnier fällen wird. Eine Weiterbeschäftigung bei Milan schliesst er jedenfalls nicht aus.
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