Nach sechs Jahren bei Tottenham Hotspur nimmt Toby Alderweireld Abschied und schliesst sich dem Al-Duhail SC in Katar an. Wie viel Ablöse für den 32-Jährigen fliesst, ist indes unklar.

We have reached an agreement with Al-Duhail SC in Qatar for the transfer of Toby Alderweireld.

We wish Toby the very best for the future.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2021