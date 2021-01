Alli will unbedingt zu PSG – Spurs müssen nun entscheiden

Offensivstar Dele Alli würde die Tottenham Hotspur im Januar gerne verlassen, um zu Paris Saint-Germain zu wechseln. Die Entscheidung liegt nun bei den Spurs.

Unter Cheftrainer José Mourinho nimmt Dele Alli bei den Tottenham Hotspur nur eine Reservistenrolle ein. In der laufenden Saison wirkte der 37-fache englische Nationalspieler erst in zwölf Pflichtspielen (472 Spielminuten) mit. Der 24-Jährige, der in Nordlondon noch einen Vertrag bis 2024 besitzt, möchte demnach noch im Januar unbedingt weg.

Nach Angaben des in der Regel gut informierten italienischen Transferexperten Fabrizio Romano wird Paris Saint-Germain um Neu-Trainer Mauricio Pochettino (ehemals Spurs) in dieser Woche erneut darauf drängen, Alli aus London nach Paris zu holen. Geben die Verantwortlichen bei Tottenham um Klubboss Daniel Levy grünes Licht, dürfte einem Transfer nichts mehr im Wege stehen.

adk 18 Januar, 2021 09:47